Niedziela, 22 lutego 2026 r. 
Groźny deszcz i roztopy. Woda zalewa drogi i posesje w regionie [GALERIA] (akt. 1)

Data publikacji: 22 lutego 2026 r. 18:45
Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2026 r. 19:50
Fot. OSP Wolin  

Padający deszcz i roztopy sprawiają, że w województwie zachodniopomorskim lokalnie dochodzi do podtopień dróg i posesji.

Do częściowego zalania posesji i prowadzącej do niej drogi doszło w niedzielę w miejscowości Zagórze w gminie Wolin. Strażacy zabezpieczyli workami z piaskiem stojący na posesji dom. 

Woda opadowa zalała też posesje przy ul. Malinowej w Dygowie w powiecie kołobrzeskim. Tam również interweniowali strażacy z miejscowej OSP.

 Do zalania drogi doszło między Łubowem a Liszkowem w gminie Borne Sulinowo w powiecie szczecineckim. - Trwają działania wypompowania wody, droga nieprzejezdna i zablokowana na czas uporania się z zalewaniem - informują druhowie z OSP Łubowo.

Woda wdarła się także na posesje w miejscowości Sulechowo w powiecie sławieńskim. Strażacy użyli tam pomp, gdyż zalaniem zagrożona była wiejska świetlica.

Wodę z zalanej drogi w miejscowości Pomień (powiat choszczeński) wypompowują strażacy z OSP Recz.

(k)

