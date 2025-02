Będą kręcić „Odwilż” w okolicach Wałów Chrobrego

Od kilku dni ulice: Kapitańska, Storrady i Wały Chrobrego oznaczone są taśmami i znakami drogowymi. To tutaj powstaną nowe ujęcia do 3. sezony serialu.

W dniach 23-25 lutego w Szczecinie, nieopodal Wałów Chrobrego kręcone będą zdjęcia do serialu HBO pt.: „Odwilż”. To już trzeci sezon produkcji, której akcja toczy się w naszym mieście.

Komentarze

Wiesław 2025-02-23 22:18:07 Kiedyś mieszkałem na Storrady w Szczecinie. Już nie mieszkam 57 lat, ele miło wspominam to miejsce. Chodziłem do szkoły 56 , a później do 33 przez Wały Chrobrego, do cukierni przez Kapitańską na Parkową. Miło będzie zobaczyć te piękne miejsce z dzieciństwa. Upłynie trochę czasu ( kilkadziesiąt lat) , a ci z ZAŚCIANKU z chęcią spojrzą jak pięknie było być młodym. Pozdrawiam mieszkańców Storrady 5 i przyległych ulic.

szczecinianka 2025-02-23 22:14:35 Jestem mieszkanką tej dzielnicy i nie widzę problemu .Nic się nie stanie przez 3 dni jak z ruchu będą wyłączone te ulice. Powodzenia

Odwilż rulezz 2025-02-23 22:03:22 Hmmm. Cóż za malkontenctwo. Toz to wspaniała promocja miasta. Tak się produkuje filmy na całym świecie. Ludziska czy Wy chcecie, żeby znowu o nas mówiono: " wioska z tramwajami" ????

jobbar 2025-02-23 22:03:16 a co mają zrobić mieszkańcy ktorzy mają opłacony abonament na swoją ulicę. miasto nie dba o mieszkańców. powinna być dla nich informacja że na te dni co zabrano miejsca parkingowe mogą parkować na innych. w końcu miasto zabrało coś za co pobralo opłatę. druga sprawa to po kiego grzyba blokowali wszystko skoro nie wykorzystuja nawet połowy miejsc.

Dramat 2025-02-23 21:39:27 Straszny dramat mentalny w tych komentarzach. Rozumiem że chcecie żyć w mieście gównem osranym więc nie chcecie żeby kręcili się "obcy" tym bardziej z kamerą. "Grażyna po co to komu? Kto to widzioł? Niech se w Holyłudach kręcą, a nie u na na wsi!" Informacja o "zamknieciu" ulicy wisi od tygodnia. Kto tam mieszka lub przejeżdża wie o tym od dawna. Jutro tam nie zaparkuje tylko pojadę na ulicę obok. Bez kitu załamie się chyba z tego powodu.

Nina 2025-02-23 21:33:58 Szczecin to jednak , jak tu widać , zaścianek. Przecież to normalne , że tak się kręci filmy. Zamiast się cieszyć z promocji miasta, to takie głosy. Wstyd.

Marcin 2025-02-23 21:05:11 Dla mnie to chore, że jakaś ekipa filmowa decyduje kto, gdzie, kiedy i którędy przejedzie lub przejdzie. Ludzie, zróbcie bunt. Nie bądźcie frajerami.

Rrr 2025-02-23 20:05:06 Ależ zrozumienie🤔 w tym Szczecinie,co za naród 😒

Po co to nagrywać 2025-02-23 19:44:14 się ociepla i będzie odwilż bez narywania !

Czarna 2025-02-23 19:09:06 Brak życzliwości i zrozumienia. Nie jesteśmy tolerancyjni.

Ukropol 2025-02-23 15:58:46 A od kiedy to Producent Serialu ma prawo zmiany znaków drogowych i wydawania decyzji ? Czy to już nawyki z Ukrainy?