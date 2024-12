W Szczecinie powstaje trzeci sezon "Odwilży"

Praca na planie zdjęciowym "Odwilży" wre.

Potwierdziła się informacja, którą jako pierwszy pod koniec października przekazał "Kurier Szczeciński": w naszym mieście powstaje właśnie trzeci sezon lubianego serialu kryminalnego "Odwilż". Fotografie z planu zdjęciowego zamieścił profil miasta Szczecin na Facebooku.

- Pozdrowienia z posterunku Policji od Aspirant Kasi Zawiei i Krzysztofa Trepy. A konkretnie z planu serialu „Odwilż” sezon 3, który kręcony jest w Szczecinie - napisał Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina, który na jednym ze zdjęć pozuje razem z aktorami.

W roli głównej w stworzonej przez Xawerego Żuławskiego produkcji ponownie zobaczymy Katarzynę Wajdę, a akcja trzeciego sezonu skupi się na śledztwie w sprawie handlu narkotykami wśród młodzieży. Trzeci sezon ma mieć 6 odcinków.

Osadzona w naszym mieście „Odwilż” okazała się dużym sukcesem komercyjnym. W pewnym momencie serial był najchętniej oglądaną produkcją w Europie w HBO Max. Główną bohaterkę, aspirant Katarzynę Zawieję, gra Katarzyna Wajda. Towarzyszy jej Krzysztof Trepa (Bartłomiej Kotschedoff).

Szczecin w serialu jest czymś więcej niż tłem, jest jednym z bohaterów. To miasto mroczne, niepokojące, w sam raz dla ludzi mających coś do ukrycia, zmagających się ze swoimi demonami. Dużo w serialu portu, rzeki, a główna bohaterka mieszka w poniemieckiej kamienicy z podwórkiem – studnią przy pl. Odrodzenia. W pierwszym sezonie mieliśmy pościg w okolicach dawnego „Maciusia” i po parku Andersa, w drugim twórcy pokazali między innymi północne rejony miasta. W serialu pojawiły się też lokacje, które wydają się obowiązkowe przy produkcji osadzonej we współczesnym Szczecinie, na przykład budynek filharmonii.©℗

(as)