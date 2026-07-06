Groził atrapą broni palnej. Dwaj podejrzani o rozbój trafili do aresztu [FILM]

Fot. KPP w Stargardzie

Do napaści doszło w nocy z 27 na 28 czerwca na ul. Czarnieckiego w Stargardzie. Według ustaleń śledczych, grupa młodych osób została zaatakowana przez dwóch mężczyzn. Jeden z napastników, grożąc przedmiotem przypominającym broń palną, stosował przemoc wobec pokrzywdzonych. W trakcie zdarzenia sprawcy zabrali telefon komórkowy jednej z kobiet. Poszkodowanej udało się uciec i schronić na klatce schodowej pobliskiego budynku.

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- Chwilę później agresorzy zaatakowali kolejnego mężczyznę, który stał obok swojego samochodu - informuje asp. Wojciech Jedrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Mimo próby ucieczki został dogoniony i pobity. Napastnicy zabrali mu telefon komórkowy, zegarek oraz okulary korekcyjne, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie sprawców. Przesłuchania świadków, szczegółowa analiza zapisów monitoringu oraz czynności operacyjno-rozpoznawcze pozwoliły szybko wytypować podejrzanych. Okazali się nimi mężczyźni w wieku 34 i 35 lat, którzy zostali zatrzymani.

Zebrany materiał dowodowy umożliwił przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu rozboju. Drugi usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz przywłaszczenia telefonu komórkowego.

Na wniosek Prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

(w)

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