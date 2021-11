Groźby śmierci i materiał wybuchowy w paczce do marszałka Grodzkiego

Nagle z salonu zrobił się chlew.Doskonały przykład na to że noszący garnitur wpadł w błoto.Ścigaj pan"terrorystę" od paczki ale pamiętaj pan o tych od kopert.Może w rachunku sumienia warto byłoby zapalić im świeczkę.

GRODZKI! na twoim liczniku juz 244 dni i immunitet nie uchylony.Co robisz?Pozorujesz probe zamachu.Pewnie JONSKI ze SZCZERBA wyslali mu naboje do korkowca a ten od razu ,ze zamach.

Grodzki przekroczyl juz granice dzielaca go od powagi do bufonackiej smiesznosci i tak winien byc oceniany,Groteskowy marszalek,ktory nawet nie wie,ze jest groteskowy i juz smieszny.Nalezy mu sie jedynie wspolczucie,a wlasciwie drwiacy usmiech....

2021-11-20 22:44:59

Sam do siebie wysłał paczkę z petardą i teraz pali głupa jaki to ON jest zagrożony. Bardziej prymitywnej szopki już dawno nie widziałem.