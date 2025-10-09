Gorąco wokół stadionu Świtu Szczecin na sesji Rady Miasta

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta przy korektach w budżecie miasta gorąco zrobiło się przy jednej konkretnej kwocie - pieniądzach dla stadionu Świtu Szczecin.

Klubowi udało się awansować do drugiej ligi piłkarskiej, mimo przestarzałej infrastruktury, która jest za słaba jak na te poziom rozgrywek. W tej chwili klub ma warunkową licencję na grę. Musi zmodernizować stadion. Dlatego wiceprezydent Michał Przepiera wpisał w Wieloletnią Prognozę Finansową 55 mln zł, które wydane do 2029 r. pozwoliłyby zmodernizować obiekt przy ul. Stołczyńskiej.

Ale KO miała inny pomysł. Klub zgłosił poprawkę, która pieniądze dla stadionu Świtu Szczecin przekierowuje na zadanie majątkowe "Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej".

Rozpętała się burza. - Nie szanujecie mieszkańców - stwierdził Bogusław Owsianowski z Rady Osiedla Skolwin.

Renata Łażewska z klubu OK Polska zauważyła, że wciąż funkcjonuje "skolwiński stygmat", który polega na tym, że wiele osób nie potrafi uwierzyć, że na północy Szczecina mógł wydarzyć się sukces. A tym razem się wydarzył. I to duży. Mieszkańcy północy, którzy osiągnęli sukces, zasłużyli na wsparcie ze strony samorządowców. - Proszę, pozwólcie temu stadionowi się rozwijać! - apelowała radna.

- To nie jest tylko klub z północy. Pojawiła się pewna moda na Świt - argumentował Maciej Kopeć z klubu PiS

Poprawki KO broniła radna Urszula Pańka. Mówiła, że teraz mówi się o 55 mln zł - a rozmowa o wsparciu dla Świtu Szczecin rozpoczęła się od kilkunastu tysięcy zł i ta kwota ciągle rosła.

- Tak na lewo i prawo mamy rzucać tymi pieniędzmi? - pytała radna.- Odpowiadamy przed mieszkańcami. Jeżeli mamy 55 mln i chcemy przeznaczyć je na sport w mieście, to zastanówmy się, czy klub może rozgrywać mecze na Pogoni. Ważne jest, żeby zdywersyfikować te środki, żeby w każdej części naszego miasta powstał obiekt, z którego każdy będzie mógł skorzystać.

Wsparł ją klubowy kolega Wojciech Dorżynkiewicz: - Mamy wydać 55 mln zł na drugoligową drużynę. To jest niegospodarność! Nasz projekt wesprze boiska w całym mieście, nie tylko w jednym miejscu.

Samorządowcy KO w kuluarowych rozmowach przekonywali, że Świt Szczecin będzie mógł ubiegać się o pieniądze z nowego zadania majątkowego. Ich poprawka przeszła.

(as)

