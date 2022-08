Godzina „W”. W Szczecinie, Gryfinie, Trzebiatowie…

Utworzeniem przed szczecińską katedrą żywego znaku Polski Walczącej w Godzinę „W” 1 sierpnia uczczą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego zachodniopomorscy Terytorialsi. W tym roku do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zapraszają także młodzież i dzieci.

Będzie to druga edycja akcji „Pamięć i Znak”. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kombatantami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin, powstańcami warszawskimi – m.in. mjr Zbigniewem Piaseckim ps. Czekolada i p. Janiną Ostrowską-Kin staną minutę przed Godziną „W” w żywym znaku Polski Walczącej. Wydarzenie to odbędzie się na placu przed szczecińską katedrą pw. św. Jakuba ap. W znaku staną także kombatanci, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, proboszcz katedry ks. Dariusz Knapik, prezes ŚZŻAK pani Jolanta Szyłkowska i grupa rekonstrukcji historycznej „Szarotki”.

Dowódca 14. ZBOT i żołnierze zapraszają w tym roku do utworzenia znaku Polski Walczącej także dzieci i młodzież. Chętni do wzięcia udziału w tym wydarzeniu powinni zgłosić się do żołnierzy przed szczecińską katedrą o godz. 16.30.

W Godzinę „W”, czyli o 17.00, zawyją syreny policji i straży pożarnej. Później w katedrze odprawiona zostanie msza święta, a po niej żołnierze 14. ZBOT złożą bukiet biało-czerwonych róż w kaplicy Armii Krajowej.

Rekonstrukcja w Trzebiatowie

Dziś (w poniedziałek) z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego władze Trzebiatowa zapraszają na most Kamienny przy ul. Głębokiej, gdzie o godz. 14 zostanie otwarta diorama „Dzień powstańca”. O godz. 17 będzie wspomnienie godziny wybuchu powstania, a potem rekonstrukcja walk o mosty w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej Nałęcz. Na uroczystość zaprasza także dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego.

Uroczyście w Gryfinie

Na pl. Solidarności w Gryfinie będzie miała miejsce uroczystość upamiętniająca zryw powstańczy Warszawy 1944 roku. W ramach wydarzenia pn. „Pamiętamy. 63 dni chwały!” odbędzie się okolicznościowy koncert – wystąpi zespół wokalny Ad Hoc oraz Michał Woźniak. Czynna będzie także okolicznościowa wystawa „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”, przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie. Początek wydarzenia o g. 17, wstęp wolny.

