Głosujemy na imię dla pandki!

Pandka spokojnie czeka na imię. Fot. Zoo Ueckermünde

Kilkaset zgłoszeń otrzymaliśmy na konkurs „Kuriera” i zoo w Ueckermünde. Trudno było się zdecydować i wybrać finalistów. Jury miało naprawdę twardy orzech do zgryzienia. A teraz już wszystko zależy od naszych Czytelników.



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Pandka ruda przyjechała do Ueckermünde z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. W czerwcu obchodzi swoje pierwsze rodziny. Swoją zagrodę dzieli z dwoma mundżakami chińskimi, Bambi i Bambusem. Pandka jest spokojna, ale potrafi pokazać mundżakom, gdzie jest ich miejsce w zagrodzie. Bardzo przyjazna, ciekawska, chętnie zwiedza swój wybieg i obwąchuje „włoską” pandkę z sąsiedniej zagrody. Głównym pokarmem pandki jest bambus, a ulubionym smakołykiem do przekąszenia – gruszka.

Jakie propozycje imion dostały się do finału? W kolejności alfabetycznej: Amber, Coco, Gruszka, Polanka, Polina, Rόzia, Runia, Torunka i Toffi.

Czytelnicy „Kuriera” oraz wszyscy miłośnicy pand i pandek od soboty (6 czerwca) do soboty (12 czerwca, włącznie) mogą głosować na imię, które ich zdaniem najbardziej pasuje do tego sympatycznego ssaka. Głosowanie jest nieodpłatne i odbywa się na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do zabawy! ©℗

(K)

Sonda

Jakie imię powinna nosić pandka ruda z zoo w Ueckermünde? Amber Coco Gruszka Polanka Polina Rózia Runia Torunka Toffi Głosuj

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