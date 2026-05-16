Wybierz imię dla pandki! Konkurs „Kuriera” i zoo w Ueckermünde

Jak będę miała na imię? Fot. Zoo Ueckermünde

Zoo w Ueckermünde (malowniczej miejscowości w Meklemburgii-Pomorzu Przednim) doskonale jest znane mieszkańcom Szczecina i okolic. Dla naszych Czytelników wspólnie z jego gospodarzami przygotowaliśmy plebiscyt. Warto wziąć udział!

– Oficjalnie chcielibyśmy ogłosić konkurs na imię dla „polskiej” pandki rudej, która przyjechała do nas z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. „Polska” pandka ruda (samiczka) w czerwcu będzie obchodzić swoje pierwsze rodziny. Jest jeszcze dużo mniejsza niż jej „włoska” sąsiadka – opowiada Agata Furmann-Böttcher z Zoo w Ueckermünde. – Ma piękne brązowe paski na twarzy i jeszcze cieniutki „mech” na futerku, niczym u małych kotów. Swoją zagrodę dzieli zaś z dwoma mundżakami chińskimi, Bambi i Bambusem. Pandka jest spokojna, ale w razie potrzeby potrafi pokazać mundżakom, gdzie jest ich miejsce w zagrodzie. Mimo wszystko jest bardzo przyjazna, ciekawska, chętnie zwiedza swój wybieg i obwąchuje „włoską” pandkę z sąsiedniej zagrody. Głównym pokarmem pandki jest bambus, a ulubionym smakołykiem do przekąszenia – gruszka.

Na Państwa propozycje czekamy do 26 maja br. (włącznie) pod adresem „Kurier Szczeciński” ul. Jacka Malczewskiego 34/11 (4 piętro), 71-612 Szczecin. Można je nadesłać także pocztą mailową na adres: plebiscyt@24kurier.pl – z dopiskiem: „imię dla pandki”. Należy podać swoje dane: imię i nazwisko, a także numer telefonu.

Każdego uczestnika prosimy o nadsyłanie maksymalnie 5 propozycji imion. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze i rozpoczniemy nieodpłatne głosowanie na naszej stronie internetowej.

Przewidziana I nagroda dla zwycięzcy: rodzinne (2 dorosłych + max. 3 dzieci w wieku do 15 lat) zaproszenie do Zoo Ueckermünde na oficjalne nadanie imienia pandce dnia 10.07.2026. (termin ten nie podlega zmianie), z udziałem ministra ds. rolnictwa landu Meklemburgia Pomorze Przednie. Pandkowa pamiątka ze sklepiku z zabawkami w Zoo Ueckermünde, voucher na lody.

Propozycje, które zdobędą 2 i 3 miejsce nagrodzimy dwoma podwójnymi zaproszeniami do Zoo w Ueckermünde.

Zapraszamy do zabawy! ©℗

