Głos za utworzeniem Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry

Fot. Marta Szafrańska (arch.)

W ramach prac zespołu do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry, przesłano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dokument: „Rekomendacje przyrodnicze na potrzeby tworzenia Parku Narodowego Międzyodrze”. To kolejny ważny krok na drodze do tworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry.

Opracowanie to zawiera opis wartości przyrodniczych obszaru planowanego Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry wraz z ze wskazaniem działań ochronnych niezbędnych do zachowania lub odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk na obszarze parku. Redaktorem opracowania jest prof. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracowało nad nim łącznie 22 autorów, wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych.

Pośród nich jest wielu pracowników US z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, badaczy terenów Międzyodrza: prof. Małgorzata Bąk, prof. Ryszard Krzysztof Borówka, dr Grzegorz Michoński, prof. Andrzej Osadczuk, prof. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. Szymon Walczakiewicz.

Pozostali autorzy to pracownicy ZUT, PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wód Polskich, Urzędu Marszałkowskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i eksperci przyrodniczy.

Jak informuje US: "Głos ekspertów wskazuje jednoznacznie na ogromną wartość przyrodniczą obszaru". Planowane jest wydanie monografii na podstawie powyższych rekomendacji.

(as)