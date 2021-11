Geblewicz pozwala na pracę zdalną. Ale tylko zaszczepionym

– Jako pracodawca podjąłem decyzję o przywróceniu pracy zdalnej części urzędu na najbliższe tygodnie. Pracę zdalną będą mogli wykonywać ci pracownicy, którzy pomimo zaszczepienia obawiają się zarażenia siebie, a co za tym idzie swoich bliskich i chcą minimalizować to ryzyko. Szczepionki nie chronią w 100% i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności – tłumaczy marszałek. – Nasze rozwiązanie nie ma charakteru restrykcyjnego. Wynika z logiki - osoby, które bez wyraźnych przeciwwskazań medycznych nie chcą się szczepić, nie traktują ryzyka zakażenia poważnie, zatem dla nich praca zdalna jest rozwiązaniem bezcelowym. Liczę też na to, że takie rozwiązanie będzie stanowić dodatkową motywację dla niezaszczepionych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo pracowników.

Komentarze

Brawo 2021-11-19 13:39:23 Nareszcie ktoś w tym kraju reaguje na IV falę coronawirusa.

uku 2021-11-19 13:39:11 Znów nas dzielą. A niektórzy przyklaskują. Co za nieoczytane i głupie społeczeństwo

ege 2021-11-19 13:35:37 A na jakiej podstawie Marszałek wie kto jest zaszczepiony a kto nie, skoro nie ma prawa przetwarzać takich informacji? Czy nie powinny zająć się tym odpowiednie organy?

Abc 2021-11-19 13:31:18 A co z osobami które się zaraziły od zaszczepionych? Hejtujecie tylko osoby niezaszczepione, a ja znam kilka osób zaszczepionych, które zachorowały i zaraziły kolejne osoby zaszczepione. Pomimo infekcji nadal pracowały bo lekarz nie skierował ich na kwarantannę i nie wypisał im L4 twierdząc że nie trzeba bo są zaczepione.

Marszałek ma rację 2021-11-19 13:23:41 Zaszczepieni są większym ryzykiem z punktu widzenia pandemii. Częściej podejmują ryzykowne zachowania wychodząc z założenia że jako zaszczepieni to nic im się nie.stanie gdy tymczasem chorują i przenoszą wirusa tak samo jak nieszczepieni z tą jednak różnicą że jedynie łagodniej chorują choć śmiertelność wśród przypadków chorych zaszczepionych jest na sporym bo ponad 30% poziomie, co więcej jak pokazują badania izraelskie wraz z kolejnymi turami szczepień drastycznie spada odporność organizmu...

Były wyborca PO 2021-11-19 13:14:26 Jak się człowiek dowiaduje jakie decyzje podejmują ludzie z PO to się nie dziwię że ministrem gospodarki morskiej w PO był Sławek Nowak, zwany Lolo Pindolo, który chciał rozładowywać gazowce dźwigiem w Gdańsku. Jak można ściągać do pracy niezaszczepionych a zaszczepionych wysyłać na zdalną? W biznesie każdy poważny audytor podałby autora koncepcji do zwolnienia za działanie na szkodę firmy. Teraz każdy rozumie dlaczego pinindzy nie było i nibyndzie jak mówił minister finansów z PO.

ja 2021-11-19 13:03:14 jaka w tym logika no żadna, skoro jesteś osoba zaszczepioną to rozumiem, że bardziej odporna na zakażenie to powinnaś przychodzić do pracy, a niezaszczepieni powinni siedzieć w domu, żeby niby nie zarażać, tylko proszę Pana zarówno niezaszczepieni jak i zaszczepieni jednakowo zarażają, tylko chodzi o to, że zaszczepieni łagodniej mogą, ale nie muszą choroby przechodzić. Przykład od sąsiada: oboje zaszczepieni, jedno chore siedzi w domu drugie skoro zaszczepione może wychodzić i robić co chce :)

OG zamordysta 2021-11-19 13:00:31 @Alicja to jest niemożliwe co ja czytam! Nie szczepiłaś się dlatego, że wierzysz w szczepienia tylko dlatego, że żyjesz między ludźmi? To tak jakbyś się zaszczepiła, żeby na wakacje pojechać. Może to będzie dla ciebie szok ale bez szczepień tez można normalnie żyć miedzy ludźmi. I do tego spokojniej, bez ej całej covidowej paniki. Masakra co się z ludźmi porobiło od tej psychozy. I żeby nie było, nie twierdzę, że wirus nie istnieje ale uważam, że ta cała histeria jest bardzo przesadzona.

Medialna histeria 2021-11-19 12:57:16 No co za narodowa histeria .Większość wpadła w fałszywą nutę i dała się ponieść emocjom na równi z tą jaką odczuwa kot po kastracji.Propaganda rządowa celowo,świadomie i z pełną premedytacją zastosowała manewr "nabywania zbiorowej odpowiedzialności" poprzez właśnie przechorowanie,bo szczepienia nie zadziałały w takim rozmiarze jaki zakładano.Teraz założono,że ten manewr się powiedzie i kolejne 40% nabierze odporności.

Ktos 2021-11-19 12:55:19 Już kiedyś, pewna grupa osób, innej grupie osób, nakazała noszenie stosownych opasek na ramieniu.

@Alicja 2021-11-19 12:50:40 Brawo! Nie wierzysz w szczepienia, ale się zaszczepiłaś. Obyś nie musiała po latach uwierzyć w skutki uboczne szczepień.

brak logiki 2021-11-19 12:50:04 a nie działanie logiczne. To właśnie zaszczepieni obecnie najbardziej roznoszą zaraze bo mają w czterech literach przestrzeganie obostrzeń. Dalej, rok temu obwieszczano że szczepionka w jedne dawce (no w dwóch) będzie apanaceum na to całą zarazę. I co, i g...o. Trucie już trzecią dawką, za chwilę czwartą i piątą i dalej nic. To dyskwalifikuje ten pseudopreparat leczniczy. A ja najdelikatniej mówiąc nie ufam w ogóle obecnym szczepionkom po tym co spotkało moje dzieci. I winnych nie ma.

fido 2021-11-19 12:47:46 A co robi namiestnik Warszawki - Bogucki?

Segregator 2021-11-19 12:47:26 Jaki to wstyd dla regionu, że mamy takiego marszałka. Zero wiedzy, zero logiki.

Słusznie Marszałku 2021-11-19 12:41:41 Niezaszczepieni nie powinni mieć żadnych przywilejów w tych sprawach.

Normalny 2021-11-19 12:30:31 Bardzo dobry pomysł, nie można ciągle ulegać antyszczepionkowcom czyli po prostu ludziom głupim

Magda 2021-11-19 12:28:09 o to pan tam jeszcze pracuje?

BabaJ 2021-11-19 12:27:31 Marszałkowska logika - zaszczepieni zarazili się nie z własnej winy ....a niezaszczepione osoby to niby jak się zakażają ? No najczęściej od kaszlących i charczących w autobusach zaszczepionych , którzy ani myślą o włożeniu maseczki na swoje zakażajace mordy. Obiecano im, że po szczepieniu wszystko będą mogli - no i efekty widać.

Alicja 2021-11-19 12:25:52 Ja też chcę takiego pracodawcę. Atak w ogóle to facet ma rację. Jeśli nie wierzysz w pandemię, nie boisz się zachorować i dlatego się nie szczepisz, albo masz w nosie współpracowników, to możesz przyjeżdżać do pracy. Ja się zaszczepiłam nie dlatego, że wierzę w te szczepienia ale właśnie dlatego, że nie pracuję i nie mieszkam na bezludnej wyspie, dlatego, żeby móc swobodnie się przemieszczać oraz dlatego, że pracuję z ludźmi i wśród ludzi itp.

M. 2021-11-19 12:22:41 Przecież to bez sensu - jak zaszczepieni to mają siedzieć w domu, a jak niezaszczepieni to mają przychodzić do pracy? Lewicowa "logika"...

Logika 2021-11-19 12:22:24 W ramach tej logiki w Urzędzie Marszałkowskim podjęto decyzję że do pracy nie będą przychodzić ci którzy mają mniejsze ryzyko zarażenie siebie i innych covidem a do pracy czyli do pełnego kontaktu personalnego zobowiązano tych którzy się nie zaszczepili. Nie zaszczepić można się z powodów nie tylko ideologicznych ale także zdrowotnych. Niezaszczepiona osoba będzie narażona na większe ryzyko choroby z najcięższymi powikłaniami bo tylko zaszczepieni będą na zdalnej. Szczepienia nie są przymusowe

szary 2021-11-19 12:21:14 To segregacja ludzi. Jak tak można? Nie dopuśćmy PO nigdy do władzy bo zrobią nam piekło. Rozwalą ten kraj. A Geblewicz wprowadza nowy apartheid. Won z polityki!!!

Yyy aha 2021-11-19 12:18:35 "Szczepionki nie chronią w 100% i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie." Nie no to super szczepionka skoro nie chroni przed zarażeniem. To po co się szczepili skoro i tak boją się niezaszczepionych.

Swojak 2021-11-19 12:18:27 To jest logika kołka w płocie. Ale ten pan tak ma...

Covidowe wariactwo 2021-11-19 12:15:23 Covidowe wariactwo zatacza coraz szersze kręgi. Masakra co się stało z mózgami niektórych ludzi przez te prawie 2 lata. Zaszczepieni mają pracować w domu, niezaszczepieni mają pracować w biurze i obsługiwać klientów. Taka odwrócona segregacja sanitarna. Na mózg komuś chyba padło.

PIP 2021-11-19 12:14:57 Sprawa zgłoszona do https://szczecin.pip.gov.pl/pl/