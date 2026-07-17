Gdzie się chronić? Kołobrzeg musi być przygotowany na najgorsze

Jednym z obiektów wytypowanych do ekspertyzy jest Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA. Fot. Artur BAKAJ

Władze Kołobrzegu postanowiły zlecić wykonanie ekspertyzy siedmiu obiektów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako budowli ochronnych.

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Ogłoszony przetarg w tej sprawie cieszył się dużym zainteresowaniem. Stanęło do niego aż pięciu wykonawców. Wszystkie oferty mieszczą się w zarezerwowanej przez miasto kwocie 340 tys. zł. Teraz urzędnicy sprawdzają je pod względem formalnym. Wybrany wykonawca będzie musiał rzeczowo ocenić, czy wybrane do sprawdzenia obiekty będą mogły w przyszłości pełnić funkcję budowli ochronnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ekspertyzy mają zawierać między innymi wykaz koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa prac oraz przygotować ich kosztorysy. Dokumenty powinny posiadać nie tylko analizę konstrukcji poszczególnych obiektów, ale i ciągów komunikacyjnych, a także dróg ewakuacyjnych. Na podstawie ekspertyz kołobrzescy urzędnicy mają się dowiedzieć, ile osób znajdzie schronienie w poszczególnych miejscach.

Które budynki wytypowano? Szkoły podstawowe nr 4 i 6, dwa pomieszczenia w obiekcie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, budynek Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA, Regionalne Centrum Kultury oraz obiekt Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.

Podmiot, z którym miasto zawrze umowę na wykonanie zadania, będzie miał 120 dni na przestawienie ekspertyz. ©℗

(pw)

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