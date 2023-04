O onkologii urologicznej. „By pacjent nie musiał być zdany na siebie” [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Obecnym stanem wiedzy na temat raka nerki i raka pęcherza wymieniali się w Szczecinie specjaliści z dziedzin medycyny zajmujących się leczeniem tej grupy pacjentów. Konferencję zainicjowali urolodzy ze szpitala klinicznego nr 2 (szpital na Pomorzanach). Nowością były warsztaty praktycznej koordynacji opieki nad pacjentem urologicznym.

Do Szczecina w piątek 14 kwietnia przyjechali urolodzy z całej Polski, by podzielić się swoim doświadczeniem i wypracować nowe modele leczenia pacjenta.

– Celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w onkologii urologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem naciekającego i zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz przerzutowego raka nerki - zapowiadał przed konferencją dr hab. n. med. Artur Lemiński, zastępca lekarza kierującego Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. - Zależy nam na przystępnym i praktycznym przedstawieniu sposobów leczenia ww. schorzeń oraz integracji opieki w zakresie wielu dyscyplin medycznych.

Nowością są warsztaty praktyczne z zakresu wypracowania skutecznych metod współpracy i koordynacji w opiece nad pacjentem urologicznym.

- Chcemy wypracować praktyczne rozwiązania – przy optymalnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń naszych ośrodków, tak by zyskiwał na nich pacjent. Jeśli wiem, że mój ośrodek jest świetny w danym zakresie leczenia, to chcę tę pomoc zaoferować także innej placówce, która nie ma takich możliwości. Ale tam musi być ktoś, kto będzie o tym wiedział, z kim szybko będziemy się komunikować, współpracować i sprawnie wypracujemy taką ścieżkę leczenia, by pacjent nie musiał być zdany na siebie – dodaje dr Lemiński.

To była konferencja dla przedstawicieli dziedzin medycyny powiązanych z onkologią urologiczną – onkologów klinicznych, radioterapeutów, ginekologów, uznanych ekspertów i specjalistów w tych dziedzinach medycyny.

(k)