Nowy sprzęt w przychodni WOMP w Szczecinie. Powstał urologiczny gabinet zabiegowy

Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono m.in. fotel ginekologiczny, sprzęt do endoskopii dolnych dróg moczowych z nowoczesnym źródłem światła, pistolety biopsyjne oraz nowoczesny aparat USG z możliwością wykonywania biopsji o wartości blisko 200 tys. zł. Fot. WOMP w Szczecinie

Urologiczny gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są m. in. biopsje prostaty oraz zabiegi wziernikowania pęcherza moczowego, powstał w przychodni WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie. Zabiegi te realizowane są zarówno na NFZ, jak i komercyjnie. Specjaliści do dyspozycji mają tu nowy specjalistyczny sprzęt.

Szerszy zakres działalności gabinetów urologicznych to dla pacjentów krótszy czas oczekiwania na wizytę i możliwość kompleksowego leczenia w jednym miejscu.

Gabinet zabiegowy znajduje się na 3. piętrze przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie, tuż przy gabinecie urologicznym. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono m.in. fotel ginekologiczny, sprzęt do endoskopii dolnych dróg moczowych z nowoczesnym źródłem światła, pistolety biopsyjne oraz nowoczesny aparat USG z możliwością wykonywania biopsji o wartości blisko 200 tys. zł. Zabiegi wykonywane są tu dwa razy w tygodniu, w ciągu miesiąca przyjmowanych jest tu około 100 pacjentów.

W ubiegłym roku poradnia urologiczna WOMP w Szczecinie przyjęła 1774 pacjentów. Prowadzona w niej jest m.in. wstępna diagnostyka w kierunku nowotworów układu moczowo-płciowego (takich jak rak prostaty, rak pęcherza moczowego, guzy nerek, jąder lub prącia), z możliwością wykonania biopsji np. prostaty (inaczej gruczołu krokowego). Ponadto wykonywane są drobne zabiegi urologiczne, jak i sprawowana jest regularna opieka ambulatoryjna nad pacjentami urologicznymi.

- Biopsja prostaty to jedno z najpopularniejszych badań diagnostycznych w kierunku wykluczenia raka gruczołu krokowego (nowotwór prostaty) - informuje Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa WOMP-ZCLiP w Szczecinie. - Obecnie czas oczekiwania na zabieg w WOMP-ZCLiP w Szczecinie to zaledwie dwa tygodnie. Zwykle niezbędna jest jedna wizyta wprowadzająca, podczas której lekarz ustala m.in., które leki należy odstawić przed wykonaniem badania. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i zabezpieczeniu antybiotykowym; trwa 10-15 minut, a cała wizyta w gabinecie to około 30 minut. Wynik otrzymywany jest po około dwóch tygodniach.

Cystoskopia to z kolei badanie urologiczne pozwalające ocenić stan cewki moczowej i całego pęcherza.

- Do badania nie trzeba się przygotowywać - dodaje rzeczniczka. - Zabieg trwa około 10 minut w znieczuleniu miejscowym i zabezpieczeniu antybiotykowym. Wizyta również zamyka się zazwyczaj w 30 minutach, a wynik jest natychmiastowy.

Do poradni urologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rejestracja do poradni urologicznej WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: tel. 91 43 49 200

(k)