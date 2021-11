Wypadek pod Warnicami. Dziecko nie przeżyło

Tragicznie zakończył się wypadek, do którego doszło w poniedziałek (29 listopada) na drodze nr 106 w pobliżu miejscowości Warnice (pow. pyrzycki). Dziecko, które urodziła uczestnicząca w wypadku ciężarna było martwe.

Wypadek wydarzył się w poniedziałek ok. godz. 7.30 rano. Jadący od strony Stargardu w kierunku Warnic 65-letni mężczyzna zasłabł za kierownicą mercedesa. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i lewym narożnikiem auta uderzył w prawidłowo jadącego forda. Auto zjechało do rowu. Jechała nim 31-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży. Oboje zostali poszkodowani, trafili do szpitala. Kobieta w drodze na SOR zaczęła rodzić.

- Chłopiec urodził się martwy – potwierdza Jan Kalinowski, kierownik szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stargardzie. – Wypadek był bezpośrednią przyczyną zgonu dziecka.

(w)