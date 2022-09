Gaz-System wybuduje drogę w Świnoujściu. Skróci dojazd do zabytków

***** ***

2022-09-05 17:41:35

Może by rurę Baltic Pipe gazem w pełni napełnili bo tylko 1/3 przepustowości zakontraktowali. To dzisiaj jest bezpieczeństwo Panie wojewodo. W Odrze na Śląsku (Gliwice) wydobyto wczoraj i dzisiaj już ponad tonę świeżo śniętych ryb to jest bezpieczeństwo. Na nowej S3 trzeba budować 3 pasy jeżeli gaz ma być wożony autocysternami, bo jest! To jest bezpieczeństwo. A drogą do muzeum ? Też ważna, dla turystów.