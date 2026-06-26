Garażówka w Galerii Turzyn na początek wakacji

Fot. materiały organizatora

W najbliższą sobotę, 27 czerwca, w Galerii Turzyn odbędzie się GARAŻ vol. 2, czyli wydarzenie, które pokochali miłośnicy najróżniejszych rzeczy z drugiej ręki oraz fani rękodzieła.

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Na inaugurującej wakacje „garażówce” będzie można szperać wśród odzieży i dodatków oraz różnych biebelotów. Mogą trafić się ciekawe znaleziska, które doskonale wpiszą się w letnie stylizacje. Nie zabraknie też książek, zabawek oraz różnych dekoracji, będą stoiska z rękodziełem oraz ręcznie robioną biżuterią, giełda winyli i kiermasz książek. To wszystko w godz. 10-15 na terenie Letniej ROOFY (1. poziom parkingu Galerii Turzyn z kolorową ścianą). Dla odwiedzających wstęp wolny.

(k)

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