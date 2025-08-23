Kąpieliska miejskie otwarte tylko do końca wakacji

Z większości miejskich kąpielisk skorzystamy do końca sierpnia, a jedynie Arkonka otwarta będzie jeszcze do 7 września. Fot. Dariusz GORAJSKI

Koniec tegorocznych wakacji zbliża się nieubłaganie. To ostatni dzwonek, aby skorzystać z ciepłych dni i atrakcji, jakie oferuje lato w mieście. Jedną z nich są niewątpliwie miejskie kąpieliska – zawsze oblegane i należące do ulubionych miejsc szczecinian. Niestety, z większości z nich skorzystać możemy tylko do końca sierpnia.

Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie to kąpieliska miejskie otwierane w Szczecinie w sezonie letnim dla mieszkańców. Oznacza to, że w trakcie wakacji objęte są one nadzorem i ochroną ratowników w wyznaczonym przez zarządcę (czyli Miasto) czasie. W tym roku Dziewoklicz, Dąbie i Głębokie otwarte będą do końca sierpnia. Tylko kąpielisko na Arkonce przedłużone zostało do 7 września. Z informacji uzyskanych z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin wynika, że nie ma możliwości zmiany terminu zamknięcia pozostałych w przypadku na przykład ciepłych pierwszych dni we wrześniu.

– W trybie jesienno-zimowym tereny kąpielisk są ogólnodostępne, ale nie ma na nich ratowników. Przedłużenie sezonu letniego nie jest rozważane, ale przede wszystkim nie jest możliwe ze względów organizacyjnych i finansowych – z końcem wakacji kończą się umowy z obsługą i ratownikami. Ponadto, prognozy pogody na wrzesień nie wskazują, aby temperatury sprzyjały kąpielom – informuje Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin.

Przypomnijmy, że kąpielisko na Dziewokliczu otwarte jest w godzinach od 10.00 do 20.00, Arkonka od 10.00 do 19.00, Głębokie – od 10.00 do 20.00, a Dąbie – od 10.00 do 22.00.

Wychodzi więc na to, że mieszkańcom Szczecina pozostały ostatnie dni, w których mogą skorzystać z kąpielisk pod nadzorem ratowników. O bezpiecznym wypoczynku nad wodą przypomina zachodniopomorska policja. Kąpieliska patrolowane są przez wodne patrole. Ich zadaniem jest sprawdzenie jednostek pływających i ich wyposażenia, wymaganych dokumentów oraz uprawnień osób kierujących motorówkami czy skuterami wodnymi. Ważnym elementem kontroli jest również badanie stanu trzeźwości. Policjanci wodniacy udzielają porad oraz przypominają, aby wybierać kąpieliska strzeżone nad którymi czuwają ratownicy.

Policja przypomina, aby na kąpielisku słuchać poleceń wydawanych przez ratownika, zadbać o bezpieczeństwo dzieci i niepozostawianie ich bez opieki, nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się – może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności, nie próbować przepłynąć jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji, nie wskakiwać do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych (takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią), podczas wodnych zabaw nie wolno spychać z pomostu lub z materaca innych osób, zaopatrzyć się w kapok podczas korzystania ze sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter), nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu, a przede wszystkim nigdy po spożyciu alkoholu. ©℗

Agata JANKOWSKA