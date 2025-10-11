Fundacja Małych Stópek wśród laureatów nagrody Totus Tuus 2025

Fot. archiwum

Fundacja Małych Stópek, Krystyna Gucewicz-Przybora, prof. Anna Grzegorczyk i twórcy filmu „21.37” – to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus. Wyróżnienia przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nagrodę specjalną otrzymało Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II w Wadowicach.

REKLAMA

W ramach obchodów XXV Dnia Papieskiego w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Totus Tuus 2025.

Wyróżnienia przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w czterech kategoriach.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagroda została przyznana Fundacji Małych Stópek założonej w 2012 roku w Szczecinie przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Od początku koncentruje się ona na ochronie życia od poczęcia i wspieraniu kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji. Zapewnia schronienie, opiekę psychologiczną, prawną i duchową, a także realną pomoc w usamodzielnianiu się matek i tworzeniu bezpiecznych warunków dla dzieci.

- Nagroda jest dla naszych darczyńców, którzy odczytując wartość ludzkiego życia sprawiają, że możemy realnie pomagać, bo „Ewangelia życia” jest w sercu Kościoła - powiedział ks. Kancelarczyk. Wyjaśnił, że fundacja od początku nie korzysta z funduszy państwowych.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” Totus 2025 trafił do Krystyny Gucewicz-Przybory, która od ponad 20 lat angażuje środowisko artystyczne w działania dobroczynne.

W kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” nagrodę przyznano prof. Annie Grzegorczyk, założycielce Centrum Badań im. Edyty Stein.

Totusa medialnego im. bpa Jana Chrapka otrzymali twórcy filmu „21.37”. Dokument opiera się na archiwalnych nagraniach i świadectwach uczestników wydarzeń z kwietnia 2005 roku, m.in. kard. Stanisława Dziwisza czy dziennikarzy i zwykłych wiernych.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Ich zdobywcami są ludzie, którzy „oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II”. (PAP)

Copyright

REKLAMA