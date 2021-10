Fundacja Małych Stópek uhonorowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, założyciel i prezes szczecińskiej Fundacji Małych Stópek, został uhonorowany medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości". Wręczył mu go wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w siedzibie fundacji przy ul. św. Ducha.

Fundacja Małych Stópek od wielu lat podejmuje inicjatywy ratujące dzieci przed aborcją, wspierające rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, a także inicjatywy wspomagające bezdomnych. Pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza samotnym matkom. Wsparciu materialnemu i psychologicznemu towarzyszy działalność edukacyjna. Ks. Kancelarczyk organizuje również Marsze Życia i Rodziny, gromadzące tysiące szczecinian.

- Życie ludzkie nie podlega rozróżnieniom ze względu na jego jakość czy czas trwania - mówił wiceminister Romanowski, wręczając duchownemu medal. - Fundacja przez te prawie dziesięć lat czyni naprawdę wiele, aby prawo do życia w sposób praktyczny i kompleksowy chronić. Koncentrujecie się na rodzinie, zwłaszcza na tych rodzinach, które są dotknięte dysfunkcyjnością czy szczególnymi potrzebami, mówię tu o osobach dotkniętych niepełnosprawnością. Pomagacie im materialnie, psychologicznie, w każdy możliwy sposób. Pomagacie kobietom, które ze względu na kryzys psychiczny, potrzebują wsparcia, żeby odrzuciły myśl o zabiciu własnego nienarodzonego dziecka.

Polityk podkreślał, że Fundacja nie interesuje się matką tylko wtedy, gdy jest w ciąży, ale towarzyszy jej później, gdy je rodzi, wychowuje, buduje rodzinę.

- To jest medal dla całej fundacji, a fundacja to nie jest prezes, zarząd czy pracownicy, to ci, którzy pozwalają temu organizmowi pomagać, to darczyńcy - powiedział ks. Kancelarczyk. - Jest ich bardzo wielu. Fundacja rozwija się. Mimo wielkiej pracy, jaką wykonujemy, to kropla w morzu potrzeb. Jest potrzebne tyle pracy, że nawet gdyby fundacja rozwinęła się sto razy, to i tak byłoby to za mało.

Kapłan przyznał, że oprócz gratulacji odebrał też głosy tych, którym nie podoba się, że miałby przyjąć nagrodę od prawicy. Odpowiedział sceptykom, że tylko prawa strona życia politycznego - społecznego dostrzega to, co robi Fundacja Małych Stópek.

- Zabijanie dzieci nienarodzonych, pozostawienie kobiet samotnych to jest wielka sprawiedliwość. Dlaczego tego nie widzą inni? Gdyby dziś przyszły inne podmioty społeczno - polityczne, i to zauważyły, też bym się z tego cieszył - stwierdził ks. Kancelarczyk.©℗

