Floating Arena zamknięta na pół roku. Dach wymaga gruntownego remontu

TA ekipa Ma taktyke prosta jak budowa cepa. Wynajmuje Helikopter za pelna stawke godzinowa, od instytucji na 365 dni w roku. Na wszystko Maja faktury i kazdy kontrola moze ich tylko pochwalic. Hala Mistrzow we Wloclawku kosztowala 35 mln pln i bije na glowe nasza Hale na szafera za 135 mln. SEZ z berlina wschodniego z 1981 roku bil na glowe nasza fabryke Woody za 450 mln. 40 lat Po Premierze filmu Mis jeszcze nigdy nie byl on tak aktualny jak dzisiaj w Szn. Koniaczek ?

FIGO

2024-09-11 14:38:13

Budowano w okresie radosnej twórczości i przedsiębiorczości gospodarczej .Wygrać przetarg , a potem wydoić pracownika , inwestora za daninkę na słoninkę ! Inspektor ma podpisać , jak nie , to się weźmie innego ! Mało to I oficerów wysiadało z fajby w Świnoujściu , bo nie godził się podpisać bubli na remontowanym statku ? ! Pamiętamy te obrzydliwe czasy! Tak jest jak ,Dyrektor PŻM za bardzo zaprzyjaźni się z burakiem co nie ma nawet wykształcenia , ale ma za to zdolności operacyjne. Wraca stare!