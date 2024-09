Floating Arena tymczasowo zamknięta. Jest problem z dachem obiektu

Fot. UM Szczecin

Niedawno po rutynowej miesięcznej przerwie konserwacyjnej oddano do użytku szczecińską pływalnię Floating Arena przy ul. Wąskiej, ale sportowcy i mieszkańcy miasta niezbyt długo mogli się cieszyć możliwością korzystania z basenu pływackiego.

W trakcie kontroli stanu technicznego Szczecińskiego Domu Sportu, pojawiły się wątpliwości co do konstrukcji więźby dachowej i z tego powodu konieczne będzie wzmocnienie dachu. W związku z tymi faktami, obiekt będzie nieczynny do odwołania. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, który zarządza obiektem pracuje nad doraźnym rozwiązaniem tej sprawy.

- Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego do czasu rozwiązania sprawy Floating Arena będzie nieczynna, a za niedogodności przepraszamy - poinformowało Centrum Informacji Miasta Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

(oprac. mij)