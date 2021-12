Floating Arena zamknięta do lutego

Zamknięta przed blisko trzema miesiącami Floating Arena może zostać ponownie otwarta dopiero pod koniec lutego. Takie wnioski płyną z wstępnych oględzin uszkodzeń elewacji basenu. Wizja lokalna z udziałem fachowców z branży budowlanej potwierdziła, że zniszczenia mogą być poważniejsze niż początkowo przypuszczano.

„Przygotowanie szczegółowej analizy uszkodzeń oraz planu naprawczego niestety będzie wymagało czasu. Niezbędne będzie wybudowanie rusztowania, dokonanie licznych pomiarów i badań, także geodezyjnych. Sprawnemu przeprowadzeniu całej procedury nie sprzyja nagromadzenie w najbliższym czasie dużej liczby dni świątecznych, a także trudne warunki pogodowe. Wiążąca opinia rzeczoznawcy ws. uszkodzeń ma być gotowa do końca lutego 2022 r. Oznacza to, że niestety do tego czasu Floating Arena będzie nieczynna" - czytamy w komunikacie Centrum Informacji Miasta.

2 grudnia porywisty wiatru uszkodził spory fragment elewacji Floating Areny i obiekt został natychmiast wyłączony z eksploatacji. Od blisko dwóch miesięcy zamknięty z powodu katastrofy budowlanej jest także stary 25-metrowy basen. W całym kompleksie SDS funkcjonują jedynie część odnowy biologicznej, hals sportowa i bokserska oraz siłownia.

