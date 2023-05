Flaga na latarni w Świnoujściu po raz dziesiąty [GALERIA]

Fot. Wojciech Basałygo

Już po raz dziesiąty na latarni morskiej w Świnoujściu we wtorek zawisła olbrzymia biało-czerwona flaga. Zawieszono ją z okazji przypadającego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbywająca się przy dźwiękach orkiestry dętej uroczystość miała w tym roku szczególny charakter. Po pierwsze było to wydarzenie jubileuszowe, gdyż flaga została w tym miejscu zawieszona już po raz 10. Po drugie w tym roku uczestnicy tej imprezy po raz pierwszy dotarli na miejsce na pokładzie statków wycieczkowych. Jest to pokłosiem decyzji wojewody zachodniopomorskiego o zamknięciu przebiegającej obok Terminala LNG jedynej drogi prowadzącej do latarni i Fortu Gerharda.

