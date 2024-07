Finał regat The Tall Ships Races już na horyzoncie

Dwa dni dzielą nas od największej imprezy żeglarskiej tego roku w Szczecinie - finału regat The Tall Ships Races. Żaglowce zaczynają wpływać do Szczecina.

Mieszkańcy Świnoujścia mogą obecnie podziwiać żaglowce, które zakończyły trzeci i ostatni etap wyścigu i lada moment obiorą kurs na Szczecin. W ostatnim rejsie wyścigowym polskie jednostki pokazały swoją siłę determinacji i zwyciężyły we wszystkich klasach. Jako pierwszy w klasie A zameldował się Fryderyk Chopin, w klasie B zwycięzcą okazał się Generał Zaruski, klasę C zdominował Belfer, a w klasie D jako pierwszy na metę wpłynął Dar Szczecina!

Jak już informowaliśmy, od wtorku przy Nabrzeżu Pasażerskim cumują już pierwsze jednostki towarzyszące finałowi – tj. Baltic Beauty oraz Joanna Saturna. DW środę 31 lipca do Szczecina dobiją kolejne. Około godziny 13.00 można spodziewać się jednostki wojskowej ORP Poznań, a w godzinach wieczornych – około 18.00 ITS Stella Polare, a o 20.00 do Nabrzeża Starówka dobije holenderski żaglowiec Wylde Swan.

W czwartek rano żaglowce będą wpływać do Szczecina, w następującej kolejności:

· 9.00 ORP Iskra

· 10.30 Grossherzogin Elisabeth

· 11.00 Johann Smidt

· 16.00 Roald Amundsen

· 17.00 Fryderyk Chopin

Godziny wejść są podawane orientacyjnie, mogą ulec zmianie. Informacji nt. kolejnych wpłynięć mają być podane jeszcze w środę, w godzinach wieczornych. (K)