Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Na szczecińskich Jasnych Błoniach w sobotę 27 maja odbył się festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Najmłodsi mogli spędzić czas na integracyjnej, pełnej atrakcji zabawie, a wszyscy zainteresowani pieczą zastępczą mieli okazję porozmawiać ze specjalistami i zyskać cenne informacje.

Festyn zorganizował szczeciński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Była to przede wszystkim okazja do podziękowania rodzicom zastępczym za codzienny trud i zaangażowanie w pełnienie wymagającej roli. A także okazja do wspólnej zabawy i integracji wszystkich chętnych rodzin.

(K)