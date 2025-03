Fani mocno rozczarowani. Koncert Disco Polo Night odwołany, co z pieniędzmi za bilety?

Organizator odwołał koncert Disco Polo Night w Netto Arenie, a klienci nie mogą doprosić się o zwrot pieniędzy za bilety. Fot. Ryszard PAKIESER

8 marca w szczecińskiej Netto Arenie zaplanowano koncert pod nazwą Disco Polo Night. Cztery dni temu Netto Arena poinformowała, że koncert został odwołany. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w komentarzach zaczęli odzywać się użytkownicy, którzy nie mogą odzyskać pieniędzy za zakupione bilety.

Koncert miał być sporym wydarzeniem. Zgodnie z zapowiedzią wystąpić miały gwiazdy disco polo, takie jak: Skolim, Piękni i Młodzi czy Boys. Organizator reklamował wydarzenie jako „noc, która pozostanie w pamięci na długo”.

– W odpowiedzi na liczne zapytania oraz telefony w sprawie koncertu Disco Polo Night, informujemy, że organizator wydarzenia podjął decyzję o odwołaniu i zaplanowany na 8 marca koncert w Netto Arenie nie obędzie się. Ewentualne pytania i roszczenia związane ze zwrotem biletów należy kierować do organizatora – napisała Netto Arena na swoim Facebooku.

Dodajmy, że organizatorem Disco Polo Night jest 92Music, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która swoją siedzibę ma w Warszawie.

W komentarzach zawrzało.

– Teraz mam w plecy 400 zł za ten koncert i kolejne 400 zł za odwołany w listopadzie koncert „Lata 90.”. Kasy do tej pory nie mam na koncie. Chyba podziękuję na razie za wydarzenia artystyczne – napisała jedna z internautek.

Z wielu komentarzy wynika, że zwrot pieniędzy zależy od serwisu, w którym kupowane były bilety. Sprzedawały je dwie strony internetowe z biletami.

– Kupbilecik oddaje pieniądze, ale mojbilet.eu nie oddaje – twierdzi jedna internautka w odpowiedzi na komentarz, w którym inna osoba napisała, że zwrot pieniędzy za bilety otrzymała w ciągu trzech dni.

– Ta firma mojbilet.eu nie odpisuje, ponoć nikomu jeszcze nie oddali pieniędzy, aż dziwne, że funkcjonują – dopowiada inna osoba.

W regulaminie dostępnym na stronie serwisu mojbilet.eu – który należy do spółki 92Music – czytamy, że zwrot środków wynosi do 60 dni roboczych od momentu wypełnienia poprawnie zgłoszenia. Regulamin drugiego z serwisów, czyli kupbilecik.pl zwraca pieniądze w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zwrotu przez klienta.

Disco Polo Night to cykl koncertów odbywających się w kilku miastach Polski. Szczeciński koncert zaplanowano na 8 marca. Jak wynika z komentarzy rozgoryczonych klientów, podobne koncerty zaplanowane w innych miastach Polski również nie doszły do skutku.

Wysłaliśmy zapytanie do firmy 92Music oraz do Żeglugi Szczecińskiej. Czekamy na ich stanowisko. Do sprawy będziemy wracać. ©℗

Agata JANKOWSKA