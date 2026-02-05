Fałszywa pracownica MOPS okradła seniorkę

Do starszej kobiety przyszła osoba podszywająca się pod pracownika stargardzkiego MOPS. Twierdziła, że przeprowadza kontrolę warunków bytowych w celu przyznania wsparcia socjalnego. – W związku z mrozem poprosiła o zrobienie herbaty – mówi Małgorzata Olejnik, dyrektor MOPS w Stargardzie. – W tym czasie zabrała jej z portfela pieniądze. Fot. Ilustracyjne/www.freepik.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie kolejny raz ostrzega mieszkańców po kolejnym niepokojącym zdarzeniu. W miniony wtorek, 3 lutego, Stargardzianka straciła tysiąc złotych, które rzekoma opiekunka bezczelnie ukradła jej z portfela.

Mimo wielu ostrzeżeń nadal dochodzi do prób oszustw wymierzonych w osoby starsze. Ostatnio zgłoszony przypadek dotyczy wizyty u starszej kobiety osoby podszywającej się pod pracownika stargardzkiego MOPS. Twierdziła, że przeprowadza kontrolę warunków bytowych w celu przyznania wsparcia socjalnego. Machnęła seniorce przed oczami czymś w rodzaju legitymacji i niestety została wpuszczona do środka. Kobieta, udająca urzędnika, zażądała od seniorki 100 zł za rzekome „sprawdzenie” jej warunków.

– W związku z mrozem poprosiła starszą panią o zrobienie herbaty – mówi Małgorzata Olejnik, dyrektor MOPS w Stargardzie. – W tym czasie zabrała jej z portfela pieniądze. Zorientowała się, że została okradziona po wyjściu kobiety. Zadzwoniła do nas z pytaniem, czy wysyłaliśmy do niej pracownika socjalnego. Sprawdziliśmy i okazało się, że ta pani nawet nie jest klientką MOPS.

Po telefonicznym kontakcie z ośrodkiem pracownicy udali się do oszukanej seniorki, by sprawdzić jej sytuację. Doradzili także zgłoszenie kradzieży i oszustwa na policję. MOPS przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

– Pracownicy socjalni zawsze posiadają legitymację służbową, a każdy mieszkaniec ma prawo poprosić o jej okazanie – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. – Nigdy nie żądają żadnych opłat za wizytę, sprawdzenie warunków bytowych ani przyznanie pomocy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość pracownika można zweryfikować, kontaktując się bezpośrednio z MOPS pod numerem telefonu 91 578 45 83.

– Nie należy wpuszczać do mieszkania obcych osób bez wcześniejszego upewnienia się, kim są i w jakim celu przyszły – dodają przedstawiciele ośrodka w Stargardzie. – Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i ich rodzinom. To może uchronić kogoś przed stratą pieniędzy i stresem.

W przypadku podejrzenia oszustwa lub kradzieży należy niezwłocznie powiadomić bliskich oraz policję. Szybka reakcja może pomóc w ujęciu sprawcy i zapobiec kolejnym przestępstwom. ©℗

(w)

