25 artystów, jedna wystawa. Przegląd twórczości „Bramy”

Zwiedzający mogą zetknąć się w Bramie Wałowej z bogactwem tematów i technik malarskich. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Od 29 stycznia w Bramie Wałowej przy ul. Chrobrego w Stargardzie można oglądać zbiorową wystawę członków Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA. Ekspozycja, będąca podsumowaniem artystycznych działań minionego roku, będzie dostępna dla zwiedzających do 23 lutego.

REKLAMA

Zbiorowe wystawy stowarzyszenia na stałe wpisały się w lokalną tradycję, dając mieszkańcom okazję do zapoznania się z aktualnym dorobkiem twórców związanych z BRAMĄ.

Ekspozycja prezentowana obecnie ma charakter przekrojowy i prezentuje prace 25 artystów. Zwiedzający mogą zetknąć się z bogactwem tematów i technik malarskich. Na wystawie znalazły się obrazy, rysunki, grafiki, fotografie oraz prace wykonane w technikach mieszanych. Tegoroczny wernisaż otworzyła Elżbieta Woźniak, zastępując nieobecną z powodu choroby Ludmiłę Sabadini. Po prezentacji artystów wystawę oficjalnie zainaugurował Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Coroczne spotkanie z twórczością członków stowarzyszenia przypomina, jak istotna jest ciągłość działań kulturalnych oraz istnienie przestrzeni sprzyjających prezentacji różnorodnych form ekspresji artystycznej. Podczas otwarcia prezydent miasta podkreślił również, że nowa galeria sztuki w Stargardzie staje się coraz bardziej realnym projektem.

Wernisażowi towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu młodych, utalentowanych solistów Mateusza Tarkowskiego i Eryka Kucharskiego, wychowanków Ewy Krysian z Młodzieżowego Domu Kultury, którzy swoim występem dopełnili artystyczny charakter wydarzenia. ©℗

(w)

REKLAMA