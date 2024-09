Fala powodziowa w regionie. Wojewoda o aktualnej sytuacji

Fot. Dariusz Gorajski

W ciągu doby wzrósł poziom Odry w Gozdowicach – tu stan ostrzegawczy przekroczony jest o 42 cm oraz w Bielinku, gdzie Odra osiągnęła stan ostrzegawczy. W Gminie Boleszkowice obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. W gminach: Mieszkowice, Cedynia i Chojna zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Takie informacje przekazał w czwartek 26 września przed południem Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Od czwartku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na całym zachodniopomorskim odcinku rzeki Odry oraz na Jeziorze Portowym.

Cały czas obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek, zakaz lotów dla bezzałogowych statków powietrznych nad korytem Odry oraz zamknięta jest żegluga na Odrze.

Zamknięte są drogi gminne na odcinku Krajnik Dolny-Zatoń; Czelin - zjazd do rzeki; Gozdowice – dojazd do przeprawy promowej, droga Chlewice- Porzecze oraz fragment drogi wojewódzkiej 127 na odcinku prowadzącym od miejscowości Porzecze w kierunku rzeki Odry.

W powiecie myśliborskim w Szumiłowie zabezpieczano rękawami przeciwpowodziowymi drogę Kaleńsko-Kostrzyn. W Chlewicach zamontowano zaporę łączącą wał przeciwpowodziowy na przejeździe przez rzekę Myśle.

W powiecie gryfiński strażacy z OSP zabezpieczyli dziurę w wale przeciwpowodziowym w Krajniku Dolnym.



W Szczecinie wybudowano wał przeciwpowodziowy wzdłuż ul. Beniowskiego od ul. Spedytorskiej w kierunku ul. Targowej. Dostarczono big bagi z workami z piaskiem do przepompowni ZWiK przy ul. Marynarskiej 2. Do przystani wędkarskiej przy ul. Marynarskiej 1 dostarczono piasek luzem i worki. Dodatkowo przygotowano 30 big bagów z workami z piaskiem. W czwartek w Szczecinie do zamieszkałych ogrodów działkowych zagrożonych zalaniem będzie dostarczany piasek i worki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

W powiecie goleniowskim żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej patrolują teren na odcinku 23 km od jeziora Dąbie do Inoujscia.

Wojewoda zachodniopomorski przekazał na potrzeby gminy Goleniów 15 000 worków na piasek.

W Policach i Trzebieży naprawiano wał przeciwpowodziowy – uzupełniano ubytki workami z piaskiem i geowłókniną. Na ul. Wodną i Goleniowską w Policach dostarczono piasek i worki. (K)