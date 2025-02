Fabryka Wody pełna atrakcji. Można dołączyć do zabawy [GALERIA]

Fot. Piotr SIKORA

Warsztaty naukowe, zabawy w wodzie, zajęcia sportowe – wiele ciekawych aktywności odbywa się w czasie ferii w szczecińskiej Fabryce Wody.

– Powiedzieć, że to był emocjonujący tydzień to za mało – podsumował półmetek ferii Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody. – Przeżyliśmy dosłownie oblężenie. W każdej z naszych stref nie brakowało chętnych do wypoczynku i zabawy. Co takiego robiliśmy? Nurkowaliśmy i ścigaliśmy się na deskach w basenie. W Edukatorium braliśmy udział w efektownych pokazach oraz odkrywaliśmy sekrety Bałtyku pod mikroskopem. Odbyła się również mała impreza karnawałowa z Chlapkiem. Graliśmy w kręgle i wspinaliśmy się wysoko na ściance wspinaczkowej. Przede wszystkim jednak świetnie się bawiliśmy.

To nie koniec. Ten tydzień wygląda równie interesująco. Na basenie sportowym czeka na uczestników ekscytujący wodny tor przeszkód. Będzie też pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy, będą gry i zabawy w wodzie pod okiem doświadczonych animatorów oraz pokaz pływania stylowego.

Jedną z bardzo ciekawych feryjnych propozycji Fabryki Wody są warsztaty w laboratoriach: „Cały ten Bałtyk” i „Bańka mydlana”. W Edukatorium uczestnicy odkrywają tajemnice wody i nauki w praktyczny, fascynujący sposób. Warsztaty mydlane wprowadzą w kolorowy świat baniek. Podczas innego pokazu można doświadczyć, jak ścierają się żywioły ognia i wody, a na zajęciach w laboratoriach wcielić się w skórę prawdziwego naukowca badającego sekrety Morza Bałtyckiego.

Przez cały tydzień dostępna jest ścianka wspinaczkowa i lodowisko (będzie ono czynne do 15 lutego).

(K)