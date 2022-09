Europejski Tydzień Mobilności. Pociągiem za darmo

W najbliższy czwartek pociągami regionalnymi na Pomorzu Zachodnim każdy, kto posiada samochód, będzie mógł pojechać za darmo. Tak Zarząd Województwa świętuje Europejski Tydzień Mobilności.

Od 16 września trwa Europejski Tydzień Mobilności, wcześniej znany jako Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jego zwieńczeniem jest Dzień bez Samochodu, który przypada w czwartek, 22 września. Jest to czas, w którym w szczególny sposób promowane są inicjatywy poprawiające jakość powietrza i życia, przeciwdziałające zatłoczeniu, hałasowi i wykluczeniu komunikacyjnemu oraz optymalizujące wykorzystanie wszystkich dostępnych rodzajów transportu.



- Zamiast drogiego i mało ekologicznego auta warto wybrać tańszą i bardziej przyjazną środowisku podróż pociągiem - zachęca marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Na Pomorzu Zachodnim stawiamy na niskoemisyjny transport. Inwestujemy w nowoczesny tabor kolejowy. Nasze pociągi regionalne są alternatywą dla samochodów choćby podczas wyjazdów nad morze. Namawiamy, by koleją dojeżdżać również do szkoły, do pracy. Taką bezpośrednią zachętą jest „Dzień bez Samochodu” i możliwość przejazdu pociągiem za darmo. 22 września biletem będzie dowód rejestracyjny.



W najbliższy czwartek 22 września każdy posiadacz samochodu będzie mógł podróżować pociągami regionalnymi bez konieczności zakupu biletu. Wystarczy okazać konduktorowi dowód rejestracyjny samochodu. Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale także w województwach sąsiadujących z naszym regionem, tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Oznacza to, że na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, tj. bez żadnych opłat, można będzie podróżować pociągami regionalnymi (uruchamianymi przez Polregio) nie tylko wewnątrz województwa, ale także np. do Poznania, Zielonej Góry, Trójmiasta, itp.



Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest każdego roku we wrześniu. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r., zachęca mieszkańców Europy do zmiany niekorzystnych dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego przyzwyczajeń oraz do wyboru alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z transportu publicznego (tramwaj, autobus, pociąg) lub carpoolingu (współdzielenia samochodu).

(as)