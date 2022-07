Europa doceniła Pomorze Zachodnie za przedsiębiorczość

Województwo zachodniopomorskie otrzymało nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości. To laur za innowacyjne strategie wspierania przedsiębiorców, promowanie cyfrowej i zielonej transformacji, wdrażanie projektów, które unowocześniają lokalną gospodarkę. Pod uwagę była także brana aktywność samorządów w przełamywaniu kryzysu pandemii COVID-19.

- Jestem bardzo, bardzo dumny, że taką nagrodę do Szczecina przywieźliśmy, a jest ona przyznawana przez Komisję Europejską, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Europejski Komitet Regionów - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas spotkania z regionalnymi biznesmenami w Centrum Inicjatyw Gospodarczych. - W tym roku jeszcze dwa miasta otrzymały wyróżnienie - to Barcelona oraz znacznie mniejsza portugalska Penela. To wielkie wyróżnienie, o której aplikuje rocznie kilkadziesiąt miast i regionów. Nielicznym udaje się tego typu wyróżnienie dostać. Wspólny wysiłek na rzecz innowacyjnego i kreatywnego Pomorza Zachodniego odnosi sukces. W czasie wystąpienia w Parlamencie Europejskim mówiłem, z jakiego miejsca startowaliśmy. Boleśnie przeszliśmy transformację ustrojową. Powiedziałbym, że najboleśniej w Polsce.

Wedle marszałka gospodarka w naszym regionie została zbudowana właściwie od nowa. Jest niekwestionowanym atutem jest różnorodność. O. Geblewicz ocenił, że to zasługa przedsiębiorców, inwestorów, izb przedsiębiorczości, stowarzyszeń, samorządów.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 7 lipca 2022 r.

