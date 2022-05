"Estonią" wokół Stargardu

Nietypowy widok mogli w sobotę (7 maja) ujrzeć mieszkańcy Stargardu i okolic. Na specjalnym przejeździe pojawił się jedyny w Polsce i prawdopodobnie na świecie przegubowy autobus Scania.

Swój przydomek zyskał dzięki miejscu produkcji - autobusy tego typu powstawały w Estonii i w założeniu miały trafić do Tallina. Ostatecznie krótkie pojazdy trafiły do kilku miast, prototypowy przegubowiec do MPK w Stargardzie.

- Takie imprezy dla miłośników organizowane są w wielu miastach, ostatnia w Stargardzie miała miejsce 8 lat temu - mówi Dariusz Stankiewicz, organizator. - Mając w naszym mieście tak unikatowy i doskonale zachowany pojazd postanowiłem zorganizować taki przejazd.

Podczas imprezy odbyły się też tzw. fotostopy, a impreza zakończyła się grillem nad jeziorem Miedwie.

ToT