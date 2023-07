Estetyka, nie szyldoza. PiS rozlicza prezydenta Piotra Krzystka

Na pl. kosciuszki prosze sie wybrac, tam jest dopiero bangladasz i wschodnia rosja , pl rodła to samo ,do tego lombardy i inne simlocki swiecace na różowo 24h ! zaorac te budy a lombardy maja byc estetyczne- białe,szare, a nie różowe !

Nick

2023-07-04 14:52:45

Jak mawiała kilka lat temu pewna najradna o reklamach ,ledozach,szyldozach ,lombardizach np takich jak na pl rodła jak chciano je zlikwidować to płacz że przeciembiorcuf przesladujo ! Handel likwiduje a teraz nagle w drugą stronę ,a co z patowandalami Ank.plomba,meras i inni ,od lat niszczą codziennie miasto i co i nic zero reakcji