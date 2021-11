„Es ist keine Toilette” – odpowiada gryfinianin

- Widziała pani nasze toalety? – zapytał Zenon Korzeb, gdy przechodząc w pobliżu gryfińskiej przystani żeglarskiej, weszłam na teren zauważywszy obecność kilku osób wyraźnie czymś poruszonych. Okazało się, że przyczyną tego zdenerwowania była sytuacja, o której informowaliśmy w sobotę (6 listopada) naszych Czytelników. Przy okazji zainteresowano mnie innymi tematami.

Toalety? Tak widziałam je rok temu, a nawet sfotografowałam obiekt; zdjęcia ilustrowały materiał o urągającym ludzkiej godności zapleczu socjalnym gryfińskich kajakarzy

- Czy coś się zmieniło? Na lepsze? – pytam.

W odpowiedzi gryfinianin wskazuje obskurny kontener, ten sam, który widziałam przed rokiem.

- To jest skandal. Gdy odwiedzają nas po sąsiedzku żeglarze zza Odry, zdarza się, że pytają o toaletę, a widząc resztki napisu na tej budzie, dopytują: „Ist das eine Toilette?”. Miałbym powiedzieć, że to jest toaleta? Ze wstydu bym się spalił. Mówię więc: „Es ist keine Toilette” – opowiada pan Zenon, który na tablicy ogłoszeniowej Stowarzyszenia Żeglarzy i Motorowodniaków w Gryfinie wskazany jest do kontaktu jako drugi bosman, więc często gościom otwiera bramę na teren przystani. – Wielokrotnie żeglowałem z żoną i zatrzymywaliśmy się w różnych krajach na krótki odpoczynek, podczas którego korzystaliśmy również z toalet. Wszędzie było czyściutko, nawet jakby chleb spadł na posadzkę, to można zjeść spokojnie. A tutaj, proszę zobaczyć, to jest naprawdę skandal.

Zobaczyłam, zdjęcia z wnętrza nie nadają się do upublicznienia.

Tekst i fot. akme