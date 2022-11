Pomagali bezpańskim zwierzętom, teraz chcą wesprzeć podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. Zachęcają też innych do wsparcia inicjatywy. Jej autorami są szczecińscy studenci.

Po raz piąty akcję pomocy charytatywnej organizują studenci zrzeszeni w Kole Naukowym „Neutrofil” w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego razem z radami samorządów studenckich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Poprzednie edycje gromadziły dary dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie i Zwierzęcego Telefonu Zaufania w Szczecinie. W tym roku pomoc skierowana jest do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, którzy zmagają się z problemami psychicznymi.

„Epidemia Świątecznego Pomagania” trwa od 21 listopada do 12 grudnia. Udział w niej może wziąć każdy – wystarczy przynieść najbardziej potrzebne rzeczy-dary do siedzib Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorzy zbierają: środki higieniczne (chusteczki nawilżające, papier kuchenny, proszek do prania, artykuły do golenia, dezodoranty, antyperspiranty, szampony, żele pod prysznic, mydło, podpaski), artykuły papiernicze potrzebne do terapii manualnej (kredki, farby akrylowe, plakatowe, pędzelki, klej do papieru, bloki z kolorowymi kartkami, kolorowy filc, nożyczki, papier ozdobny A4, wstążki, długopisy, markery, pisaki, kredki), ubrania i inne (skarpetki damskie/męskie majtki męskie/damskie, gry planszowe, puzzle), żywność (kawa, herbata, ciastka, wafelki, czekolady, cukier, napoje, soki).

Jak zaznaczają organizatorzy, poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i mobilizacją darczyńców. Liczą, że i w tym roku nie zawiodą.

