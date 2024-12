Egzekucja komornicza myjni na Manhattanie wstrzymana [GALERIA]

Mirosław Wołosewicz we wtorek pokazywał dziennikarzom dokumenty związane z jego myjnią. Fot. Katarzyna Lipska-Sokołowska

We wtorek komornik miał zająć myjnię samochodową na terenie targowiska Manhattan w Szczecinie. Egzekucja komornicza została jednak wstrzymana. Współwłaściciel myjni liczy na to, że jego spór z zarządem targowiska da się załatwić polubownie.

Egzekucja komornicza miała zostać wykonana na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Wynika z niego, że umowa między właścicielami myjni, byłym prezesem targowiska Mirosławem Wołosewiczem i żoną radnego PO Jana Posłusznego, a targowiskiem jest nieważna.

Komornik miał wejść do myjni we wtorek o g. 10. Ale zastaliśmy tam tylko Mirosława Wołosewicza.

- Dziś nie będzie egzekucji. Uzyskaliśmy dwa wyroki sądu, jeden wczoraj, które ją powstrzymują - powiedział. - Oba wyroki zostały dostarczone do kancelarii komorniczej. Jeden wyrok mówi o uprawdopodobnieniu możliwości wypłaty odszkodowania. Na ponad milion złotych. W związku z tym Sąd Okręgowy wstrzymał egzekucję. Drugi wyrok mówi, że w dobrej wierze podpisaliśmy umowę. Nie mieliśmy świadomości, że umowa jest nieważna. Rada nadzorcza (Manhattanu - przypis AS) nie dopilnowała swoich obowiązków.

Miroslaw Wołosewicz przekazał, że egzekucja komornicza ma być wstrzymana do czasu, aż sąd ustali, czy trzeba będzie wypłacić odszkodowanie - i ewentualnie kto miałby to zrobić. Współwłaściciel myjni chce dalej prowadzić swój biznes. Liczy na to, że dojdzie do porozumienia z zarządem Manhattanu.

Jednak optyka drugiej strony jest inna. Katarzyna Dadańska, prawniczka reprezentująca zarząd targowiska, podczas niedawnego posiedzenia komisji budownictwa Rady Miasta Szczecin mówiła, że z wyroku sądu wynika, że umowa jest nieważna, bo zawarta została "w mało transparentny sposób" oraz dlatego, że wystąpił "brak ekwiwalentności świadczeń ze strony spółki, jak i jego kontrahenta".

- Nie nam dyskutować z prawomocnymi wyrokami sądu - stwierdziła. - Jeżeli chodzi o umowę, to nie mamy o czym mediować. Sprawa jest zakończona przez sąd.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18.12.2024 r.

(as)