Efekty biegu „Pokonać granice”. Staś będzie miał na rehabilitację

– Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za pomoc – mówi pani Basia, mama Stasia.

Zliczono kwoty zebrane podczas biegu i rajdu charytatywnego wokół Zalewu Szczecińskiego „Pokonać granice”. Akcja była adresowana do Stasia Jasudowicza, niepełnosprawnego 7-latka ze Stargardu.

Ultramaratończyk Mariusz Malec biegł, a Marcin Cepa jechał na rowerze ręcznym. Trasę liczącą ponad 300 km przejechali też cykliści ze stowarzyszenia Stargard na Rowery. W czasie akcji zbierano pieniądze do puszek, chętni mogli wpłacać na konto fundacji, pod opieka której jest Staś. Zebrano łącznie 32 602 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Stasia.

Tekst i fot. (w)

