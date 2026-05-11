Bus zabiera miejsce na parkingu przy ul. Barnima w Stargardzie

Straż miejska czeka odzew od właściciela. Jak się nie doczeka, pojazd zostanie odholowany.

Mieszkańcy zgłosili nam problem z pojazdem, który od dłuższego czasu stoi na parkingu przy ul. Barnima w Stargardzie. Straż miejska interweniuje.

REKLAMA

– Ten Mercedes stoi tam już od dłuższego czasu – mówi internauta. – Ma poprzebijane opony, wygląda jak porzucony. Zabiera miejsce innym kierowcom.

Straż miejska zajęła się sprawą żółtego busa. Za wycieraczką zostawiła kartkę adresowaną do właściciela, by auto usunął z przestrzeni publicznej, zarejestrował i doprowadził do stanu używalności.

– Ustaliliśmy nowego właściciela i czekamy na zwrotkę – informuje Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej w Stargardzie. -Jeżeli nie otrzymamy żadnych dodatkowych dokumentów, to będziemy ten pojazd holować.

Tekst i fot. (w)

REKLAMA