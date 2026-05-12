Zostać czy wracać? Plenerowa wystawa o pierwszych osadnikach

Z okazji Dnia Pionierów muzeum zaprasza na wystawę przy dworcu PKP. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Przed budynkiem dworca kolejowego w Stargardzie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, poświęcone historii miasta i jego pierwszym powojennym mieszkańcom. 12 maja, w ramach obchodów Dnia Pionierów Stargardu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza mieszkańców na plenerową wystawę „Miasto zastane. Zostać czy wracać?”.

REKLAMA

Wystawa pozwoli przenieść się do pierwszych miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. Zwiedzający zobaczą archiwalne fotografie przedstawiające Stargard w czasach odbudowy: zniszczone ulice, budynki oraz codzienność ludzi, którzy przybyli tu, by rozpocząć nowe życie. Zdjęcia mają ukazać nie tylko wygląd miasta sprzed lat, ale także emocje i trudne wybory, przed jakimi stawali pionierzy.

Organizatorzy zadbali również o żywy kontakt z historią. Na miejscu obecni będą muzealni edukatorzy, którzy opowiedzą o losach pierwszych polskich osadników, przytaczając autentyczne wspomnienia i relacje świadków tamtych wydarzeń.

Wydarzenie potrwa tylko jeden dzień, we wtorek, 12 maja od godziny 9 do 14. W tym czasie przygotowano także atrakcję dla najmłodszych uczestników. Dzieci i młodzież będą mogły napisać własny list do Pioniera. Wybrane prace zostaną publicznie odczytane przy pomniku Kolejarza na Rynku Staromiejskim podczas nagrania materiału promującego wydarzenie w mediach społecznościowych muzeum.

– To będzie okazja nie tylko do poznania historii Stargardu, ale także do refleksji nad losami ludzi, którzy po wojnie budowali miasto od nowa – informuje o wystawie Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. – Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia wystawy i wspólnego upamiętnienia pionierów Stargardu.

Z okazji Dnia Pionierów w Stargardzie odbędzie się też „Bieg Pionierów Stargardu – z forsycją w tle” na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej. W programie biegi dzieci i młodzieży, bieg główny na 5 km, marsz nordic walking na 2,5 km. Zapisy na miejscu od godz. 16. ©℗

(w)

REKLAMA