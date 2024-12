Edward Radziewicz z nagrodą Obrońcy Praw Człowieka [GALERIA]

Tytuł "Obrońcy Praw Człowieka" przyznawany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał w tym roku działacz opozycji w PRL, Edward Radziewicz. Fot. Agata Jankowska

Poznaliśmy laureata nagrody marszałka województwa zachodniopomorskiego dla "Obrońcy/Obrończyni/Obrońców Praw Człowieka”. Tegoroczny tytuł przypadł Edwardowi Radziewiczowi, opozycjoniście, działaczowi na rzecz demokracji i wolności. Poniedziałkowa gala była jednocześnie podsumowaniem działań w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim.

Edward Radziewicz to związkowiec, działacz opozycji demokratycznej w czasach komunizmu w Polsce. Był uczestnikiem strajku sierpniowego w 1980 r. i członkiem Solidarności. To czołowa postać opozycji w PRL na Pomorzu Zachodnim. W latach osiemdziesiątych tworzył podziemne struktury Solidarności. Był internowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1987 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w porcie Szczecin-Świnoujście, a w roku 1988 stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Uczestniczył także w obradach plenarnych Okrągłego Stołu.

- To człowiek, którego życie i działalność stanowią niegasnące świadectwo odwagi, niezłomności i bezkompromisowej walki o prawa człowieka - mówiła Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka marszałka ds. równego traktowania podczas laudacji poświęconej laureatowi. - To człowiek, który w najciemniejszych latach PRL potrafił jasno wskazać drogę do wolności.

Laureat otrzymał statuetkę, którą wręczyli mu marszałek Olgierd Geblewicz oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

- Był taki czas, że robotnicy dali nam wolność. I to im ta nagroda się należy - powiedział E. Radziewicz podczas swojego przemówienia. - Należało się to tym ludziom, którzy w tamtym czasie przywrócili nam wolność. Ja byłem tylko jednym malutkim elementem tego wszystkiego.

Nagroda marszałka „Obrońca/Obrończyni/Obrońcy Praw Człowieka” przyznawana jest od 2021 roku. Otrzymać ją może osoba (lub grupa osób), która swoją postawą życiową i działaniami aktywnie wspiera propagowanie i egzekwowanie praw człowieka np. w zakresie równości w dostępie do edukacji, zdrowia, jawności działań władzy każdego szczebla, wolności zgromadzeń itp. Pierwszym laureatem nagrody w 2021 r. został Szymon Osowski, w 2022 r. – prof. Inga Iwasiów, natomiast w 2023 r. statuetkę otrzymała dr n. med. Maria Kubisa, ginekolog-położnik.

- Ten dzień ustanowiono po to, żeby promować ideę równości, ideę godności dla każdego, sprawiedliwości, ideę poszanowania drugiego człowieka, praw każdego i każdej z nas, niezależnie od tego, na jakiej wysokości czy szerokości geograficznej się urodziliśmy, niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, niezależnie od tego, w jakim systemie się urodziliśmy - mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas wystąpienia na gali.©℗

