Dziupla hazardowa w centrum Stargardu

Lokal z automatami znajdował się w sercu Stargardu. Fot. IAS w Szczecinie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w niewielkim lokalu usługowo-handlowym znajdującym się w piwnicy kamienicy w centrum Stargardu.

– Lokal był wyposażony w monitoring, a klientów wpuszczano po weryfikacji twarzy przez zaufanych graczy – informuje Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Mundurowi zmuszeni byli do użycia siły po bezskutecznym wezwaniu do dobrowolnego otwarcia drzwi. Zabezpieczyliśmy 8 stanowisk komputerowych do gier hazardowych, 2 komputery do obsługi i monitoringu lokalu, router, 2 telefony i gotówkę 340 zł.

Pięciu osobom zatrzymanym w kontrolowanym lokalu postawiono zarzuty uczestnictwa w nielegalnych grach hazardowych. Jedna usłyszała zarzut urządzania nielegalnych gier hazardowych.

Jak informuje IAS, urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat. Organizatorom nielegalnych gier na automatach, a także w określonych przypadkach właścicielom lokali, w których te gry są urządzane, grożą również kary pieniężne w wysokości 100 tys. złotych za każdy nielegalny automat.

– Gry na automatach do gier stanowią jedną z najbardziej uzależniających i społecznie niebezpiecznych form hazardu – dodaje Maciej Koniuszewski. – Wprowadzenie monopolu państwa w tym zakresie pozwala na lepszą ochronę osób grających np. poprzez wprowadzenie regulaminu odpowiedzialnej gry. Poza tym zorganizowanie gier na automatach w legalnych salonach gier gwarantuje legalność oferowanych gier i nie narażą graczy na odpowiedzialność karną związaną z udziałem w nielegalnym hazardzie. ©℗

(w)