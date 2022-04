Dzisiaj Dzień Czekolady! Konkurs dla naszych Czytelników

12 kwietnia to bardzo ważna data dla łasuchów – Dzień Czekolady! Obchody tego święta w Szczecinie są oczywistością, ponieważ to miasto, które pachnie czekoladą. Ta przyjemna woń smakoszy z pewnością zawiedzie do Pijalni Czekolady Wedla w Bramie Królewskiej.

Historia Wedla rozpoczyna się w 1851 r. Założycielem marki był Karol Wedel. W 1894 r. Pijalnią i fabryką czekolady zaczął zarządzać syn Karola, Emil. Wybudowana w 1893 r. przez Emila Wedla kamienica przy ul. Szpitalnej w Warszawie do dziś zachwyca swym kunsztownym wykończeniem i pięknie urządzonym wnętrzem, z bogatymi sztukateriami, kryształowymi lustrami, mahoniowymi meblami, starymi rycinami i zdjęciami. Na tyłach kamienicy ponad sto lat temu Emil Wedel otworzył fabrykę czekolady, a od strony ulicy – sklep firmowy i pijalnię czekolady.

Za granicą można natrafić na wiele tego typu specjalistycznych miejsc z tradycjami. W Polsce należą one do rzadkości. Do dziś w tym pięknym i stylowym miejscu przywołującym klimat dawnej Warszawy wciąż można spróbować wyjątkowej czekolady. Również w Szczecinie po długich poszukiwaniach znalazła piękne miejsce do realizowania swojej koncepcji – jest to Brama Królewska. Pierwsza szczecińska pijalnia powstała w 2017 r. – a kolejna, usytuowana przy placu Grunwaldzkim, wystartowała 1 czerwca ub.r.

Pijalnie czekolady kojarzą nam się głównie z czekoladą na gorąco – ale menu dopasowane jest do pór roku. Zimą opiera się na deserach i czekoladach na gorąco z rozgrzewającymi dodatkami, a latem na czekoladach i deserach na zimno z owocowymi dodatkami. Można również zjeść śniadanie lub lunch.

Od dłuższego czasu w Pijalniach Wedla odbywają się również warsztaty czekoladowe dla dzieci i dorosłych. Można posłuchać o tym, jak powstaje czekolada, malować czekoladowymi pisakami pierniki oraz torciki wedlowskie lub lepić figurki z czekolady. Oczywiście nikt nie wyjdzie z warsztatów, nie próbując czekolady. Każdy uczestnik otrzymuje również dyplom i upominek z czekoladowego sklepu. Jest to również pomysł na prezent lub na obchody urodzin. Warto zajrzeć do sklepu w poszukiwaniu nietypowych i pięknych produktów z czekolady – można w nim znaleźć wiele rozmaitych figurek czekoladowych oraz czekoladowych przysmaków. Jest nawet czekoladowe salami.

Z okazji dzisiejszego święta mamy dla Was niespodziankę – możecie wygrać 6 voucherów na zestaw degustacyjny, który zawiera trio czekolad (czekolada mleczna, biała i lekko gorzka) oraz trio deserów (tartaletka z kremem karmelowym i truskawką, ptyś z kremem czekoladowym i ptyś z bitą śmietaną). Szczegóły konkursu znajdziecie na naszej stronie na Facebooku – https://www.facebook.com/KurierSzczecinski.

Zapraszamy do zabawy!

(KSz)