Konkurs Słowem malowane. Uczniowie recytowali poezję [GALERIA]

Uczestnicy konkursu recytatorskiego Fot. mat. organizatorów

Poezja pomaga zrozumieć świat - wiedzą o tym uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane", który odbył się w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Wydarzenie zgromadziło w środę uczniów ze szczecińskich szkół podstawowych, którzy prezentowali utwory polskich poetów.

Dyrektor SP63 z OI Joanna Połeć-Trusiuk, która powitała uczestników, podkreśliła jak ważną rolę ma do spełnienia poezja. Konkurs zaś ma za zadanie rozwijać wrażliwość, a także talenty dzieci i młodzieży.

Przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 4-6 recytowali dwa wiersze, zaś 7-8 wiersz i fragment prozy. Przewodniczący jury konkursowego Wiesław Łągiewka, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie podkreślił, że poziom był wysoki i dość wyrównany. - Najważniejsze, że wam się chciało chcieć: wyszukać odpowiednich utworów, nauczyć się ich i zaprezentować w taki sposób, który zainteresował innych - przyznał.

Dodał, że rozwijanie zdolności recytatorskich u najmłodszych, pobudza ich do twórczej aktywności. Jurorka Edyta Przystupa, wicedyrektor Teatru Talek Pleciuga podkreśliła, że takie konkursy służą też popularyzacji literatury pięknej. Wśród prezentowanych utworów dominowała klasyka, czyli wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, K.I. Gałczyńskiego, ale były też utwory współczesne, jak choćby żartobliwy pastisz "Spóźnionego słowika" Tuwima autorstwa Mariana Załuckiego.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Weronika Gołembiewska i Pola Raczyńska ze Szkoły Polsko-Amerykańskiej, drugie miejsce ex aequo - Malwina Dybowska z SP63 i Nina Rzuczkowska z SP33, trzecie miejsce ex aequo - Maria Paszkowska-Thurow z SP33 i Szymon Patalas z SP10, wyróżnienie otrzymały Maja Sabalska ze Szkoły Polsko-Amerykańskiej oraz Daria Larionova z SP63.

Konkurs zorganizowały polonistki SP63 z OI. Na zakończenie wydarzenia Wiesław Łągiewka poprowadził dla uczestników warsztaty żywego słowa. (el)