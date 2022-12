Dziki na Pomorzanach

Za budynkiem położonym przy alei Powstańców Wielkopolskich 75-75 C w Szczecinie zadomowiło się pokaźne stado dzików – alarmuje pan Jakub z Pomorzan. – Dziki te po zmroku przemieszczają się przez torowisko kolejowe w okolice placu zabaw przy ulicy Grudziądzkiej 25, ale obejmują też swoim zasięgiem żerowania cały plac im. Generała Dowbór - Muśnickiego – opisuje nasz Czytelnik.

Jak dodaje, poruszanie się po placu po zmroku jest szczególnie niebezpieczne dla osób korzystających z siłowni na świeżym powietrzu i osób powracających oświetlonymi alejkami ze sklepów oraz wychodzących na spacer z psami.

– Proszę o spowodowanie właściwej reakcji instytucji i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców miasta – pisze do nas szczecinian.

Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie, przyznaje, że Pomorzany są rejonem, skąd dość często dochodzą zgłoszenia o obecności dzików. To konkretne jednak nie wpłynęło.

– Są dni, że mamy po sześć zgłoszeń dotyczących dzików i dotyczą one zwykle jednego rejonu miasta – mówi. – Sąsiedzi z jakiegoś osiedla widzą dziki i do nas dzwonią. Są dni, że takich zgłoszeń nie mamy wcale. My jesteśmy tylko przekaźnikiem takich sygnałów do łowczego miejskiego informacja z alei Powstańców Wielkopolskich też już została mu przekazana. ©℗

(K)