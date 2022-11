Finał sprawy myśliwych z Choszczna. Skazany za „dziki” interes

Marek M., myśliwy z Koła Łowieckiego „Ryś w Choszcznie, został uznany za winnego oszustwa. Wyrok zapadł w tym tygodniu w Sądzie Rejonowym w Choszcznie.

Proceder był bardzo prosty, a zarobek błyskawiczny. Wystarczyło temu samemu, ustrzelonemu dzikowi zrobić dwa zdjęcia, zmieniając mu tylko specjalną opaskę, czyli znacznik weterynaryjny. A następnie wysłać je do dwóch jednostek weterynarii i zgarnąć pieniądze dwa albo i więcej razy. O fałszowanie w ten sposób dokumentacji, przygotowywanej w ramach sanitarnego odstrzału dzików, oskarżeni byli trzej myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” w Choszcznie. To Przemysław Sz. i jego brat Seweryn oraz Marek M., szeregowy myśliwy, były prezes Koła Łowieckiego „Drawa”. Pierwszych dwóch, łowczego i wicełowczego, sąd uniewinnił. Biegły wycofał się przed sądem z wcześniej wydanej opinii, uznając, że nie ma pewności, że na przedstawionych fotografiach jest ten sam dzik.

Trzeci mężczyzna został jednak uznany za winnego. Usłyszał wyrok. Biegły podtrzymał opinię, że na zdjęciu jest ten sam dzik, co stwierdził m.in. na podstawie charakterystycznych zabrudzeń i śladów krwi na ustrzelonym zwierzaku. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że swoim czynem oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnego ryczałtu w wysokości 650 zł. Zasądził dla Marka M. karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 60 zł. Skazany myśliwy ma też zwrócić pobrane nienależnie pieniądze oraz pokryć część kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Mężczyźni od początku nie przyznawali się do winy. Oskarżonym groziło nawet do 8 lat więzienia.

– Dwaj pozostali się wywinęli – komentuje jeden z myśliwych choszczeńskiego koła. – Gdyby biegły nie wycofał się nagle z wcześniej wydanych opinii, też by zostali skazani. Wszyscy sobie na tym dorabiali, to pewne. To proceder stosowany w wielu kołach. ©℗

