Dziki kot na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino

Władze gminy Będzino apelują do mieszkańców, aby do odwołania nie wchodzili do lasu. Jak przekazano, w regionie potwierdzono obecność dzikiego kota, który może być pumą lub gepardem.
„W związku z potwierdzonym zgłoszeniem dotyczącym występowania dzikiego kota (pumy/geparda) na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w stronę Wierzchomina, włącznie z obszarem chronionym NATURA 2000 – Warnie Bagno informujemy, że istnieje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
W związku z powyższym apeluje się o:
Wszelkie informacje dotyczące miejsca przebywania zwierzęcia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do właściwego Nadleśnictwa.
Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby. O kolejnych działaniach i zaleceniach będziemy informować w odrębnych komunikatach.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszego komunikatu”.