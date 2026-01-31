Dziki kot na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino

zdjęcie poglądowe/pixabay.com

Władze gminy Będzino apelują do mieszkańców, aby do odwołania nie wchodzili do lasu. Jak przekazano, w regionie potwierdzono obecność dzikiego kota, który może być pumą lub gepardem.

„W związku z potwierdzonym zgłoszeniem dotyczącym występowania dzikiego kota (pumy/geparda) na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w stronę Wierzchomina, włącznie z obszarem chronionym NATURA 2000 – Warnie Bagno informujemy, że istnieje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

W związku z powyższym apeluje się o:

powstrzymanie się od wchodzenia do lasu do odwołania, zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przyległych do terenów leśnych,

niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru,

niezbliżanie się do zwierzęcia w przypadku jego zauważenia,

niepodejmowanie prób fotografowania lub płoszenia zwierzęcia.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca przebywania zwierzęcia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do właściwego Nadleśnictwa.

Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby. O kolejnych działaniach i zaleceniach będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszego komunikatu”.

