Sobota, 31 stycznia 2026 r. 
Dziki kot na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino

Data publikacji: 31 stycznia 2026 r. 11:15
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2026 r. 11:15
Władze gminy Będzino apelują do mieszkańców, aby do odwołania nie wchodzili do lasu. Jak przekazano, w regionie potwierdzono obecność dzikiego kota, który może być pumą lub gepardem. 

„W związku z potwierdzonym zgłoszeniem dotyczącym występowania dzikiego kota (pumy/geparda) na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w stronę Wierzchomina, włącznie z obszarem chronionym NATURA 2000 – Warnie Bagno informujemy, że istnieje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

W związku z powyższym apeluje się o: 

  • powstrzymanie się od wchodzenia do lasu do odwołania, zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przyległych do terenów leśnych,
  • niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru,
  • niezbliżanie się do zwierzęcia w przypadku jego zauważenia,
  • niepodejmowanie prób fotografowania lub płoszenia zwierzęcia.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca przebywania zwierzęcia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do właściwego Nadleśnictwa.

Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby. O kolejnych działaniach i zaleceniach będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszego komunikatu”.

