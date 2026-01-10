Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wydział w Szczecinie ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi w północnej części województwa. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem w powiecie słupskim.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. zachodniopomorskiego: powiatu drawskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, łobeskiego, świdwińskiego i wałeckiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godz. 15.

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki). Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę do niedzieli do końca dnia.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo sprawdzenia się ich prognozy na 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

