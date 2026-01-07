„Dzik” przeciera szlak na Odrze Zachodniej. Lodołamacze wyruszają z Podjuch

Fot. Dariusz Gorajski

Wyraźny powiew zimy dociera na Pomorze Zachodnie. Prognozowane na najbliższy weekend i kolejne dni silne mrozy, utrzymujące się przez całą dobę, mogą doprowadzić do powstawania zjawisk lodowych na Odrze. Przy wychłodzonej wodzie należy spodziewać się nie tylko płynącego z nurtem śryżu, ale także miejscami stałej pokrywy lodowej, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo żeglugi i prac hydrotechnicznych.

W związku z pogarszającymi się warunkami w środę 7 stycznia z Bazy Lodołamaczy Wód Polskich w Podjuchach wypłynął lodołamacz „Dzik”, który rozpoczął przecieranie szlaku żeglugowego na Odrze Zachodniej. Do końca tygodnia planowane jest codzienne wypływanie jednej jednostki, tak aby na bieżąco reagować na rozwój sytuacji lodowej i zapobiegać zatorom.

Sytuacja na ujściowym odcinku Odry jest stale analizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie we współpracy z Urzędem Żeglugi Śródlądowej. W porozumieniu z niemiecką administracją dróg wodnych i żeglugi Odra–Hawela w Eberswalde podjęto decyzję o zamknięciu trzech eksploatacyjnych odcinków Odry. Ograniczenia te wynikają ze spadku temperatury wody oraz prognozowanego utrzymywania się mrozu przez całą dobę.

Na części Odry żegluga dopuszczona jest jedynie w porze dziennej, natomiast inne odcinki pozostają dostępne dla ruchu całodobowego. Jednocześnie przypomina się o całkowitym zamknięciu dla żeglugi Jeziora Dąbie. Zarządcy dróg wodnych nie wykluczają, że przy dalszym pogorszeniu warunków pogodowych konieczne będzie wprowadzenie kolejnych ograniczeń.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 8.01.2026 r.

(dg)

